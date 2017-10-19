Хейли называет вмешательство России в выборы в США «войной»

Представитель США при ООН Никки Хейли называет вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году «ведением войны».

«Если какая-то страна вмешивается в выборы другой страны, это означает войну», – заявила Хейли 19 октября во время выступления в Институте Джорджа Уокера Буша. Ее слова цитирует Associated Press.

Она отметила, что действия Москвы во время президентской кампании в США были направлены на создание хаоса.

Американские спецслужбы, в частности, ФБР, сейчас расследуют заявления о сговоре между Россией и представителями кампании президента Дональда Трампа в 2016 году. Аналитики разведки пришли к выводу, что Россия пыталась помочь Трампу выиграть президентскую гонку путем дискредитации его оппонентки из Демократической партии Хиллари Клинтон – через обнародование документов из взломанной электронной почты демократов.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение мнение американских разведывательных служб, что решили, что Россия вмешалась в выборы 2016 года.