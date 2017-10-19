В Керчи и Красноперекопске подорожает проезд в общественном транспорте

В следующем году в двух крымских городах – Керчи и Красноперекопске – планируется увеличение проезда в общественном транспорте. Об этом 19 октября рассказала председатель Госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович, сообщают «Новости Крыма».

По ее словам, с 1 января 2018 года в Красноперекопске стоимость проезда в городском общественном транспорте составит 13 рублей, а в Керчи проезд повысится до 15 рублей.

«Повышение тарифов в этих населенных пунктах связано, прежде всего, с проведением мероприятий по обновлению подвижного состава», – говорится в сообщении.

Проезд в крымских троллейбусах подорожал 1 июля 2017 года, в подконтрольном Кремлю Госкомцен Крыма подорожание объяснили отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».