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Суд перенес заседание по делу Януковича на 25 октября

Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября заседание по делу по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

В ходе заседания 19 октября суд продолжил исследовать доказательства стороны обвинения, в частности, были продемонстрированы видеоматериалы СМИ об оккупации Крыма российскими военными.

Государственный адвокат Януковича Максим Герасько сообщил, что в российском Ростове, куда он ездил на прошлой неделе, ему не удалось встретиться со своим подзащитным.

Кроме того, адвокат попросил суд объявить перерыв в заседании, чтобы еще раз попытаться встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону. Суд это ходатайство не удовлетворил.

Оболонский районный суд Киева в конце июня перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, по массовым убийствам активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.

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