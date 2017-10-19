Путин обещает зеркальные меры в ответ на «притеснения» российских журналистов

Президент России Владимир Путин сообщает о возможности принятия «быстрых зеркальных мер» в ответ на то, что он назвал «притеснениями российских журналистов в западных странах».

«Мы будем действовать только зеркально и довольно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших СМИ, тут же будет зеркальный ответ», – сказал Путин 19 октября во время выступления на заседании клуба «Валдай» в Сочи.

При этом президент России не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

6 октября представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае давления на российские СМИ в США в России может быть ограничена деятельность некоторых американских СМИ.

В Вашингтоне призывают зарегистрировать телеканал RT и новостной сайт Sputnik по закону об иностранных агентах.

В США существует законодательное требование регистрироваться как иностранные агенты к физическим или юридическим лицам, представляющим интересы иностранных государств в «политической или квази-политической роли». Такая регистрация предполагает раскрытие связи с иностранным правительством и информации о связанной с этим деятельности и полученном финансировании.

Российская телесеть вещания за границу RT называет себя независимой, но твердо проводит политическую линию Кремля и финансируется из российского бюджета. Ее также не раз разоблачали на распространении искаженной или полностью ложной информации, что искажает данные о событиях в пользу позиции Москвы. Телеканал сети, работающий в США, как и российское государственное агентство новостей «Спутник», были названы в отчете спецслужб США как активные участники кампании вмешательства России в президентские выборы в США 2016 (Москва отрицает это вмешательство) и как «прислужники коррумпированной политической элиты» в России.