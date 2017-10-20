КНДР «на пороге» осуществления ядерного удара по США – директор ЦРУ

Северная Корея находится на пути достижения через несколько месяцев поставленной Пхеньяном цели – осуществления ядерного ракетного удара по США, заявил 19 октября директор ЦРУ Майк Помпео.

«Сейчас они достаточно близки по своим возможностям, что с точки зрения политики США означает, что мы должны вести себя так, будто находимся на пороге достижения этой их цели», – сказал Помпео в Вашингтоне.

Но он заявил о разнице между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и возможностями создания большого количества атомных боезарядов и их носителей, а также развития ядерного арсенала.

Выступая позже на том же форуме в Вашингтоне, советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Раймонд МакМастер сказал: «Мы участвуем в гонке, чтобы решить эту проблему без военных действий».

Северная Корея начала свою ядерную программу несколько десятилетий назад, и в этом году увеличила испытания оружия. Дважды в июле Пхеньян запускал ракету дальнего действия, которая потенциально могла бы достичь материковой части Соединенных Штатов. В сентябре КНДР провела свой самый мощный атомный взрыв.