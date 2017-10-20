Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов отменил карантин по африканской чуме свиней в Советском районе аннексированного Крыма. Соответствующий указ опубликован на сайте российского правительства Крыма.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории – месте обнаружения трупов свиней, в 1,47 км севернее пгт Советский Советского района Крыма», – говорится в документе.

14 октября подконтрольное Кремлю правительство Крыма сообщило о намерении ограничить железнодорожное и почтовое сообщение из-за выявления генома вируса африканской чумы свиней в Советском районе аннексированного полуострова.

В начале прошлого года на территории аннексированного Крыма объявляли карантин в связи с африканской чумой свиней. Крымские фермеры подозревали, что под прикрытием чумы на полуострове готовится передел рынка.