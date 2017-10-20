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Прокуратура: 20-летней студентке объявили подозрение по делу о ДТП в Харькове

Прокуратура Харьковской области сообщает, что вручила уведомление о подозрении 20-летней студентке, подозреваемой в ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще шестеро были ранены.

ДТП произошло вечером 18 октября в Харькове.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, им управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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