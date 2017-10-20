Россия: суд отказал журналисту в удовлетворении иска к МВД

Басманный суд столицы России Москвы 20 октября отказал в удовлетворении иска журналиста «Новой газеты» Али Феруза в МВД России из-за отказа предоставить ему временное убежище в стране, сообщает издание.

Гражданин Узбекистана Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца в России, но получал отказ от МВД России. По словам представителя ведомства, Феруз не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит «смертельная опасность».

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.