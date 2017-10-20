В Крыму из оборота изъяли лекарств на 1,2 миллиона рублей

В аннексированном Крыму российские сотрудники полиции, таможни и службы по надзору в сфере здравоохранения изъяли из оборота лекарств на 1,2 миллиона рублей (около 552 тысяч гривен – КР) в результате специальной операции «Пангея». Об этом 20 октября сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства внутренних дел по Крыму, сообщает «РИА Крым».

«Всего за время мероприятий из незаконного оборота полицейскими изъято 5419 упаковок, 581 таблетка и 24 флакона лекарственных препаратов на общую сумму примерно 1 миллион 237 тысяч рублей (около 552 тысяч гривен – КР)», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в ходе операции полицейские раскрыли три преступления: два связанны с производством и сбытом фальсифицированных лекарств, одно – с незаконным использованием чужого товарного знака.

Ранее пресс-служба подконтрольного России Министерства здравоохранения Крыма со ссылкой на заместителя министра Николая Деркача сообщала, что в Крыму нет проблем с лекарственными препаратами, в том числе для групп населения с серьезными заболеваниями. При этом в Росздравнадзоре заявили, что рост цен на лекарства, не входящие в список жизненно важных, превысил инфляцию в три раза.