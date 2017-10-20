Немецкие газовые турбины останутся в Крыму, несмотря на иск «Технопромэкспорта» к Siemens – российский аналитик

Встречный иск структур Ростеха к концерну Siemens по поводу поставки немецких газовых турбин в аннексированный Крым не изменит того, что это оборудование «ляжет там мертвым грузом», считает партнер информационно-консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«По международным законам Крым – все-таки территория украинская, оккупированная Россией незаконно и в нарушение всех российских обязательств. Понимая уязвимость своего положения, «Технопромэкспорт» вертится, как уж на сковородке, меняя риторику и аргументацию. Вряд ли в суде такие аргументы могут оказаться убедительными, но в дело вмешается политика. Турбины возвращать не будут, а Siemens откажется обслуживать их, поставлять программное обеспечение и так далее. Качество работы не будет гарантировано, турбины будут лежать мертвым грузом в Крыму», – отметил эксперт.

16 октября дочерние структуры Ростеха подали встречный иск к немецкому концерну Siemens. Как сообщает российское издание РБК, представители компании «Технопромэкспорт» просят признать неприемлемыми три пункта в контракте от 10 марта 2015 года. Истец полагает, что требование использовать турбины только на энергоблоках Краснодарского края и возможность поставщика отказаться от сделки из-за санкций нарушают принцип единого экономического пространства России, куда Ростех включает и аннексированный Крым. Более того, «Технопромэкспорт» увидел в собственном контракте с Siemens прямую угрозу суверенитету России.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

Компания «Сименс технологии газовых турбин» подала иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха» и потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из незаконного владения.

Рассмотрение этого иска назначено на 20 октября.

«Сименс технологии газовых турбин» – совместное российское предприятие Siemens AG (65%) и «Силовых машин» (35%). Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ.

«Технопромэкспорт» (компания, созданная российской госкорпорацией «Ростех» – КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.