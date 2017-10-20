В России на полгода продлили запрет на продажу «Боярышника»

Роспотребнадзор продлил еще на полгода запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

К продукции, попавшей под запрет, относится и косметическое средство «Боярышник», от отравления которым в конце 2016 года в российском Иркутске погибли более 70 человек. Срок запрета на его продажу закончился 9 октября.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2016 года в России зафиксировали 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией, более девяти тысяч из них – с летальным исходом.

После введения моратория на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось почти на четверть, сообщило российское издание «Известия».