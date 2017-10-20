Депутат Государственной думы России, бывший российский прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская отрицает наличие у нее украинского гражданства. Такое заявление Поклонская сделала 20 октября российским журналистам.

По словам Поклонской, указ о лишении ее гражданства Украины подписал беглый президент страны Виктор Янукович, который, как утверждает Поклонская, в то время «находился в Ростове и был легитимным президентом».

В пятницу «Украинская правда» сообщила, что Наталья Поклонская остается гражданкой Украины, о чем якобы говорится в ответе Администрации украинского президента на запрос народного депутата Украины Сергея Лещенко.

Исходя из документа, ни Миграционная служба Украины, ни Министерство иностранных дел Украины, ни другие дипломатические учреждения не присылали президенту Украины представление о лишении Поклонской украинского гражданства. В ведомстве добавили, что они послали в миграционную службу Украины и украинский МИД соответствующее обращение и ждут реакции.

Наталья Поклонская с 2000-х годов работала на различных прокурорских должностях в Автономной Республике Крым. В марте 2014-го, когда Крым уже был фактически аннексирован, но Россия еще не заявила о его захвате, уже неподконтрольные Киеву власти Крыма незаконно назначили ее выполнять обязанности прокурора автономии; в Киеве это решение сразу отменили, а потом уволили Поклонскую из системы прокуратуры.

После окончательной аннексии Крыма ее назначили прокурором полуострова уже в системе российской власти, которую она активно поддерживает. В 2016 была уволена с этой должности в связи с избранием депутатом Государственной думы. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда», рассказывающий о романе российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению Поклонской, картина оскорбляет религиозные чувства.

Поклонская находится под персональными санкциями Запада. В Украине объявлена в розыск по обвинению в действиях с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти или заговоре с целью совершения таких действий.