Прокуратура: подозреваемая в совершении ДТП в Харькове была под действием опиатов

Украинская прокуратура заявляет, что Елена Зайцева, подозреваемая в совершении аварии в центре Харькова, в результате которого погибли несколько человек, находилась под действием опиатов.

«Сторона обвинения просит об осмотре во время судебного разбирательства... заключения по результатам медосмотра с целью выявления алкогольного, наркотического или другого опьянения или пребывания под действием лекарств, согласно которому у Зайцевой установлен факт употребления опиатов», – отметил 20 октября представитель прокуратуры во время заседания Киевского райсуда Харькова по избранию меры пресечения Елене Зайцевой.

Сторона защиты это отрицает.

Авария произошла вечером 18 октября в Харькове.

Как сообщили в полиции, по предварительным данным, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, которым управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.