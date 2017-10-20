В Крыму назначили временного главу администрации Симферопольского района

В аннексированном Крыму назначили временного главу российской администрации Симферопольского района Сергея Донеца. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства района.

«Временное исполнение полномочий главы администрации Симферопольского района возложено на первого заместителя главы администрации Сергея Донеца. Такое решение было принято депутатами Симферопольского районного совета сегодня, 20 октября, в ходе 60-ой внеочередной сессии», – говорится в сообщении.

Также ведомстве сообщили, что в ходе сессии было принято решение о внесении изменений в структуру российской администрации Симферопольского района.

«Согласно принятым изменениям, направлять, координировать и контролировать деятельность управления образования будет заместитель главы администрации Оксана Механичева, управления по делам несовершеннолетних и защите их прав – заместитель главы администрации Симферопольского района Жанна Дикая», – добывали в пресс-службе.

17 октября бывшая глава администрации Симферопольского района Ирина Бойко получила предварительное согласование на назначение на должность первого заместителя российского главы администрации Симферополя.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».