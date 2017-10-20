В Алуштинском суде Степанченко и Назимову отказали в ходатайствах

На заседании подконтрольного Кремлю Алуштинского суда, где 20 октября прошло первое рассмотрение по существу дела депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова, судья отказала в ходатайствах со стороны обвиняемых.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, суд отказал в ходатайстве Назимова о ведении официальной аудиозаписи заседания, а также в ходатайстве Степанченко об истребовании детализации телефонных разговоров, которая могла бы доказать факт провокации вымогательства.

Кроме того, суд отказал адвокату Алексея Назимова в том, чтобы в дело был допущен общественный защитник. Помимо этого, на заседании суда Павел Степанченко сделал заявление о неоказании медпомощи в Алуштинском изоляторе временного содержания. Дальнейшее рассмотрение дела отложено в связи с неявкой потерпевшего до 8 ноября

Ранее в подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде в рамках первого заседания по существу депутат Павел Степанченко и журналист, редактор местного издания «Твоя газета» Алексей Назимов заявили о недоверии суду.

Перед началом заседания адвокат Алексей Ладин рассказал, что в суде ожидается оглашение обвинительного заключения от прокурора.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).