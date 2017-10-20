В суде по делу Назимова и Степанченко ожидают обвинительного заключения от прокурора – адвокат

В подконтрольном Кремлю Алуштинском городском суде на 20 октября запланировано первое рассмотрение по существу дела депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова. В этот день ожидается оглашение обвинительного заключения от прокурора, сообщил Крым.Реалии адвокат Алексей Ладин.

«Прокурор должен огласить обвинительное заключение, то есть в чем именно обвиняются. Защита выскажет свою позицию, свое видение ситуации, соответственно, что они не признают свою вину и по каким основаниям должен быть вынесен оправдательный приговор. После чего будет рассмотрен вопрос о порядке исследования доказательств. Может начаться и допрос потерпевших и исследование материалов дела, но это уже зависит от расписания судьи», – сказал Ладин.

На данный момент начало заседания задерживается более чем на час, сторона защиты уже указывала на регулярные нарушения процедуры ведения дел Алуштинским городским судом.

8 сентября закончились предварительные слушания по делу Степанченко и Назимова. На 26 сентября было назначено первое судебное заседание по рассмотрению дела по существу, но было перенесено из-за того, что судья находилась в командировке.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

Детальнее о деле депутата Павла Степанченко и журналиста, редактора местного издания «Твоя газета» Алексея Назимова читайте в материале Крым.Реалии «Дело алуштинских «вымогателей»: год в СИЗО и неизвестность».