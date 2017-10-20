Суд взял под стражу подозреваемую в совершении ДТП в центре Харькова

Киевский районный суд Харькова избрал для Елены Зайцевой, подозреваемую в совершении аварии в центре Харькова, меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Согласно решению суда, Зайцева будет находиться под стражей до 16 декабря включительно.

Это решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Защита просила суд избрать Елене Зайцевий меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат отмечала, что подозреваемая не намерена скрываться от следствия.

Сторона обвинения просила суд об аресте Зайцевой без возможности внесения залога.

Елена Зайцева в суде отказалась давать объяснения. Подозрение она считает необоснованным и не признает.

«Мне жаль, что произошла эта ситуация. Жаль, что пострадали люди... я надеюсь, что семьи (пострадавших – ред.) все-таки позволят, чтобы мои родители оказали им помощь», – сказала в суде подозреваемая.

Авария произошла вечером 18 октября в Харькове. Как сообщили в полиции, по предварительным данным, на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в Харькове внедорожник, которым управляла 20-летняя девушка, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, им управлял 49-летний мужчина. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар, где были пешеходы.

По данным предварительного расследования, Елена Зайцева течение 2016-2017 годов 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Полиция открыла уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.