В Киеве 20 октября проходит вечер памяти, посвященный 110-летию со дня рождения диссидента, правозащитника Петра Григоренко. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, выступая на мероприятии, отметил роль правозащитника в защите прав крымских татар, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

«Благодаря Григоренко, тема крымских татар вышла за пределы (Советского – КР) Союза. Он общался с корреспондентами, писал очень много. По поводу процесса в отношении десяти наших арестованных лидеров, он написал известную статью под названием «Кто же преступники?». Анализируя мотивы заключения наших соотечественников, он говорил, что преступники те, кто их посадил. Петр Григоренко сделал для крымскотатарского народа больше, чем кто-либо из самих крымских татар. Крымские татары могли не знать своих лидеров, но Петра Григоренко они знали», – сказал Джемилев.

Лидер крымскотатарского народа рассказал о периоде своей жизни в доме Григоренко. Там, по воспоминаниям Джемилева, ему удалось «познакомиться с интеллигенцией, перечитать множество антисоветской литературы».

Джемилев поведал историю о том, как во время встречи с президентом США того времени Рональдом Рейганом, Григоренко просил спасти Джемилева (в то время он находился в заключении на территории СССР).

«Рейган отреагировал, правда, не сразу. При встрече с Горбачевым, Рейган вручил ему список, как говорили там было 18 имен заключенных, в том числе и мое. Освобождение этих людей стало условием отношений с США», – вспоминает Джемилев.

Организаторами мероприятия выступили Министерство информационной политики Украины и крымская проектно-образовательная платформа Q-Hub.

Петр Григоренко – советский генерал, впоследствии ставший диссидентом. Григоренко присоединился к борьбе за право крымских татар на возвращение домой из депортации, готовился выступать в качестве общественного защитника крымскотатарских активистов. Участие в этом движении стоило ему второго ареста и пятилетнего заключения. Он был освобожден под давлением общественности (в том числе крымских татар) и эмигрировал в США.

Как рассказал сын Петра Григоренко Андрей Григоренко, диссидент никогда не жалел о том, что встал на защиту крымскотатарского народа в период советской власти.