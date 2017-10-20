Телепроект «Крым.Реалии»: Как Москва запугивает мусульман в Крыму

За все годы украинской независимости в Крыму не было зафиксировано ни одного случая терроризма. Но после того как полуостров захватила Россия – и ввела строжайшие так называемые антитеррористические меры – в тюрьмы стали бросать обычных крымчан и обвинять их в терроризме. В зоне особого внимания – крымские мусульмане, сторонники движения Хизб ут-Тахрир: организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму.

Чем не угодили России крымские сторонники Хизб ут-Тахрир? Об этом подробно – в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 13.30 (повтор в субботу в 17.00 и в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 13.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.