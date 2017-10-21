В Керчи подорожает проезд в общественном транспорте

В Керчи планируется увеличение цен на проезд в общественном транспорте, утверждает председатель подконтрольного России госкомитета по ценам и тарифам Крыма Нина Зотович.

По ее словам, с 1 января проезд на маршрутах предприятия «Керчьгортранс» подорожает до 15 рублей. В крымском комитете утверждают, что повышение тарифов связано «с проведением мероприятий по обновлению подвижного состава», информирует 20 октября сайт «Керчь – мой город».

При этом руководитель «Керчьгортранса» Сергей Молчан заявил, что предприятие подало заявку на получение новых троллейбусов, но пока не получило их.

В настоящее время цена проезда в керченских троллейбусах составляет 12 рублей, в автобусах – 13 рублей, сообщает издание.

В сентябре в Госкомитете по ценам и тарифам подконтрольного России правительства Крыма выявили факт незаконного повышения перевозчиком стоимости проезда в своих автобусах.

В 2017 году уже сообщалось о повышении стоимости проезда в общественном транспорте в ряде регионов Крыма.