Афганистан: десятки человек погибли из-за нападения на шиитскую мечеть

Власти Афганистана сообщают о не менее 50 погибших, десятках раненых из-за нападения смертника в шиитской мечети Кабула.

Нападение произошло, когда верующие 20 октября собрались на пятничную молитву в мечети «Имам Заман» в районе Дашт-э-Барч.

Пока никто ответственности за нападение не взял. Раньше за подобными атаками стояли группировки «Талибан» и «Исламское государство».

Это нападение произошло через день после того, как в результате атаки группировки «Талибан» на военную базу в Кандагаре погибли 43 военных.

В течение этого года шиитское меньшинство в Афганистане стало мишенью нескольких приступов. Прошлое такое нападение произошло в Кабуле 29 сентября, тогда погибли 6 человек.

90% афганцев – мусульмане-сунниты.