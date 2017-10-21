Римляне в Крыму – Крымские.Истории

Новый цикл Крымских.Историй в диалогах рассказывает об истории Крыма с древнейших времен до наших дней. В седьмом выпуске мы поговорим с кандидатом исторических наук, доцентом Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Андреем Пилькевичем об эпохе римского владычества на полуострове.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко.

Время эфира: 09:00 – 10:00. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии