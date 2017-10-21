В России признали, что при вызове «скорой» для актера Марьянова было нарушение

В России глава Минздрава Московской области Дмитрий Марков признал нарушения при приеме вызова «скорой помощи» для актера Дмитрия Марьянова, умершего 15 октября в городе Лобня в возрасте 47 лет.

Марков заявил 20 октября «Интерфаксу», что диспетчер не должна была сопровождать разговор личными комментариями. Она уволилась по собственному желанию.

В пятницу «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил что, по предварительным данным экспертизы, алкоголь в крови актера не был обнаружен.

Ранее СМИ сообщали, что Марьянову стало плохо в расположенном в Лобне реабилитационном центре «Феникс», который, согласно сайту учреждения, занимается детоксикацией и лечением химической зависимости.

Сотрудники центра сначала вызвали «скорую», но тут же отменили вызов и повезли актера на своем транспорте. По дороге Марьянов скончался. Причиной смерти, как сообщалось, стал оторвавшийся тромб. Согласно нескольким источникам, он лечился от тромбоза.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности – ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.