Бориспольский районный суд (Киевская область) 20 октября вернул прокурору обвинительный акт по делу лидера общественной организации «Гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислава Краснова и его жены Оксаны. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Андрей Мамалыга, представляющий интересы Краснова.

Адвокат отметил, что мотивировка решения суда станет известна через четыре дня.

«Чем мотивировал, будет известно 24 октября. Но в любом случае, это тактическая победа: ГПУ (Генеральная прокуратура Украины – КР) должна устранить недостатки обвинительного заключения и направить опять в суд», – сказал адвокат.

Он высказал предположение, что дело будет рассматривать не Бориспольский суд. Другой адвокат Краснова Оксана Харахоз в своем выступлении во время судебного заседания отметила, что прокуратура подала в суд обвинительное заключение с многочисленными нарушениями действующего законодательства.

Она перечислила нарушенные статьи уголовно-процессуального кодекса Украины, и в качестве примера привела отсутствие в обвинительном заключении потерпевших, не смотря на то, что они должны быть в случае обвинения в покушении на убийство, в котором обвиняют Краснова.

Станислава Краснова и его жену Оксану обвинили в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и в подготовке террористического акта.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд адвокаты заявляли о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ с применением физической силы под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.