Власти Крыма признали снижение производства вина практически всеми предприятиями

Подконтрольный Кремлю министр финансов аннексированного Крыма Ирина Кивико назвала «неутешительными» показатели производства и отгрузки алкогольной продукции и поступление акцизов в крымский бюджет от тринадцати крупнейших крымских предприятий за девять месяцев текущего года. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба крымского Минфина.

«Несмотря на рост акцизов по итогам 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 240,4 млн рублей (около 99 млн гривен – КР), или 12,2%, плановые назначения на январь-сентябрь по наполнению республиканского бюджета выполнены на 89%, годовые - на 61%», – сообщила Кивико.

По ее словам, «наметилась тенденция снижения объемов реализации практически по всем присутствующим предприятиям».

Как указано в сообщении, по результатам совещания, крымские чиновники решили обратиться к депутату Госудумы соседней России Константину Бахареву и правительству России об инициировании внесения изменений в российский закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в части продления до 1 января 2020 года на территории аннексированного полуострова действия статьи закона о возможности использования для производства алкогольной продукции арендованного основного технологического оборудования.

После аннексии Крыма виноделы полуострова столкнулись с рядом проблем при переходе отрасли под российскую стандартизацию и требования законов.

В июле 2017 года стало известно, что площади виноградников в Крыму, которые достигали 100 тысяч гектар, сократились почти в три раза и составляли около 30 тысяч гектар.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».