В Севастополе водитель сбил двух детей на пешеходном переходе – Следком России

Утром 20 октября близ села Верхнесадовое Нахимовского района аннексированного Севастополя автомобиль «Рено» с прицепом под управлением 43-летнего водителя совершил наезд на семи- и девятилетних мальчиков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщила пресс-служба Следкома соседней России по Севастополю.

«В результате происшествия один ребенок скончался на месте трагедии, второго доставили в больницу с тяжелыми травмами», – говорится в сообщении.

В Следкоме уточнили, что водителя задержали, в отношении него следственные органы полиции возбудили уголовное дело.

В мае этого года в поселке Массандра КамАЗ насмерть сбил женщину и двухлетнего ребенка. Еще двое пострадавших – водитель и четырехлетняя девочка были доставлены в Ливадийскую больницу.

В сентябре восемнадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в 10 километрах от Керчи со стороны Ленинского района.