В Мюнхене мужчина с ножом ранил четырех прохожих и убежал

В немецком Мюнхене 21 октября мужчина с ножом ранил четырех прохожих, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на полицию города.

Известно, что нападавшему примерно 40 лет. Он скрылся на велосипеде черного цвета. По данным правоохранителей, мужчина носит серые брюки, зеленую куртку и рюкзак.

На момент написания новости подозреваемый остается в бегах. Мотивы преступника на данный момент неизвестны.

Нападение произошло в восточной части города. Полицейские просят жителей района Розенхаймер Плац не покидать домов.