В Киеве полиция задержала женщину по подозрению в похищении младенца

Киевская полиция задержала женщину, которую подозревают в похищении ребенка из детского сада в столичном районе Оболонь.

Об этом 21 октября на своей странице в Facebook сообщил Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

По его словам, ребенка тоже нашли, он в безопасности и проходит медицинское обследование.

«Похитителями оказалась семья из Вышгорода. Девушке всего 20 лет! Воспитывалась в неблагополучной семье. Недавно они потеряли своего ребенка и решили похитить чужого ребенка! За похищение ребенка им грозит до 10 лет лишения свободы», – написал Кулеба.

Полиция Киева 20 октября сообщила, что в Оболонском районе украли младенца. По сообщению полиции, это произошло, когда отец похищенной девочки пошел в детсад забирать старшую дочь. Сначала полиция сообщала, что похититель – мужчина.

Полиция открыла уголовное производство по части второй статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

​