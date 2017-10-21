В Польше начали действовать поправки к закону, которые расширяют декоммунизацию

В Польше 21 октября официально вступили в действие поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма и других тоталитарных режимов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Акт запрещает называть улицы и учреждения в честь людей или событий, связанных с коммунистическим строем.

Закон действует в стране с апреля прошлого года. Летом президент Польши Анджей Дуда подписал ряд дополнений к нему. Поправки расширяют список памятников – теперь он распространяется также на обелиски, барельефы и памятные доски. Под демонтаж, по разным оценкам, могут попасть около 500 мемориальных объектов, половина из них посвящена Красной армии.

Городские власти должны в течение года переименовать улицы и площади, а также снести памятники, признанные наследием коммунизма. В том числе монументы, которые поставили в Польше в честь советских солдат. Закон не коснется кладбищ, на которых захоронены погибшие красноармейцы.

В соседней России считают, что закон оскорбляет память шестисот тысяч солдат Красной Армии. Ранее МИД России назвал принятие нового польского закона сознательной провокацией и заявил, что в отношении Польши могут быть приняты меры «асимметричного характера».

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Согласно документу, страна должна избавиться от советского наследия – названий городов и улиц, памятников коммунистическим деятелям.

Массовый «ленинопад» в Украине начался после сноса памятника Ленину в центре Киева 8 декабря 2013 года.