В Мюнхене задержали мужчину, который ранил четырех прохожих и убежал

Немецкая полиция сообщила о задержании в Мюнхене подозреваемого, который ранил четырех прохожих и убежал на велосипеде. Об этом сообщила Радіо Свобода.

Полиция исключает религиозные или политические мотивы нападения. По информации главы полиции Мюнхена, подозреваемый имеет проблемы с психикой, ему примерно 40 лет.

В Мюнхене 21 октября мужчина с ножом ранил четырех прохожих, угрозы их жизни нет. Нападение произошло в восточной части города, после чего подозреваемый скрылся на черном велосипеде. Полицейские просили жителей района Розенхаймер Плац не выходить из своих домов.