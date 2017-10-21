В Крыму объявили проверку пожарных гидрантов

Российкое управление МЧС по Крыму объявило о начале проведения проверок наружного противопожарного водоснабжения на аннексированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Подавляющее большинство пожаров и возгораний требует подачи с помощью спецтехники именно воды... Для того, чтобы пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки до его дальнейшего распространения, специалистами МЧС России ежегодно проводится комплекс мероприятий по проверке состояния пожарных гидрантов, как одного из основных водоисточников, – сказано в сообщении.

МЧС по Крыму также информирует, что специалисты отделения надзорной деятельности вместе с работниками российского предприятия «Вода Крыма» уже проверили гидранты в Красноперекопске в рамках профилактической операции «Водоисточник».

«Важно, чтобы все гидранты были в исправном состоянии. Данное оборудование выполняет важную функцию в жизнедеятельности полуострова: круглосуточно обеспечивает водой оперативные службы при пожаротушении, ликвидации чрезвычайных ситуаций», – цитирует пресс-служба МЧС по Крыму начальника ведомства Сергея Шахова.

Российский министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк 16 октября сообщила, что уровень потери воды в коммунальных сетях аннексированного Крыма составляет 52,2%.

За последний месяц лета суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока в аннексированном Крыму сократился на 19 миллионов кубов.​

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.