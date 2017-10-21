Власти Крыма взялись за оформление «полян протеста» в Симферополе

Подконтрольные России власти Крыма взялись за решение проблемы с выделением земельных наделов рядом с микрорайоном «Пневматика» в Симферополе, где более 200 крымских татар хотят узаконить свои участки. Как передает «РИА Крым», речь идет о 80 домах, построенных в 2006 году.

«Территория попала в программу по предоставлению участков гражданам, участвующим в «полянах протеста». Еще до принятия генплана Симферополя одна из фирм получила в пользование половину этих земель под строительство многоэтажных домов. Изначально эти земли предназначались под индивидуальное жилое строительство, – сказано в репортаже российского издания.

Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек сказал, что земля останется в пользовании участников «поляны протеста».

«Участок должен был быть легализован ввиду плотной застройки. Но около года назад 50% территории отвели под многоэтажное строительство и внесли данную информацию в генплан города. Но у Совмина и администрации Симферополя позиция одна: данный массив будет легализован», – сказал Бальбек, добавив, что кроме выдачи прав собственности на участки, есть проблемы с дорогами, освещением, водо- и газообеспечением на данной территории.

Подконтрольный Кремлю глава администрации Симферополя Игорь Лукашев, добавил, что одна из главных проблем с оформлением земель – генеральный план Симферополя, куда внесены несоответствующие реальному положению вещей данные.

«Такая ситуация по всему городу. Теперь его надо изменять... Мы будем заниматься этим вопросом», – сказал российский градоначальник.



Подконтрольный Кремлю комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма 8 октября подготовил обращение к руководству предприятия «Массандра» с просьбой передать Ялте 93 гектара земли для выделения земельных наделов бывшим участникам «полян протеста».

Выделенную землю чиновники рассчитывали распределить между гражданами, которых включили в реестр определившихся с выбором земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Летом в Симферополе произошел конфликт между местными властями, застройщиками и участниками «поляны протеста» «Стрелковая». Крымская компания «Монолит» планировала построить в северо-восточной части Симферополя микрорайон «Крымская роза» на 100 гектаров.