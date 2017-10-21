В Чехии на парламентских выборах лидирует партия миллиардера Бабиша

В Чехии завершилось голосование на парламентских выборах, которое продолжалось два дня. На данный момент обработано около 80 процентов бюллетеней, явка избирателей составила 60 процентов.

Как передает Радио Свобода, согласно имеющимся данным, наибольшее число голосов – более 30 процентов набирают правоцентристы движения ANO («Да» или «Ассоциация недовольных граждан» – КР). Движение возглавляет миллиардер, бывший министр финансов Чехии Андрей Бабиш.

Второе место занимает партия «Свобода и прямая демократия» чешского националиста Томио Окамуры с 12 процентами голосов.

За коммунистов, Гражданскую демократическую партию и Пиратскую партию проголосовало примерно по 10 процентов избирателей.

Ведущая партия нынешней правящей коалиции – социал-демократы получили около 8 процентов голосов.

Наблюдатели предполагают, что именно Бабиш может стать премьер-министром Чехии, несмотря на обвинения в коррупции и злоупотреблении средств из фондов Европейского Союза.

Обозреватели прогнозируют, что в парламент пройдет рекордное количество партий – до десяти. В их числе – правые и левые евроскептики.

Андрей Бабиш не раз критиковал Евросоюз, в том числе европейскую систему квот на прием беженцев и требования, связанные с переходом на единую валюту евро.

Весной в столице Чехии прошли многотысячные демонстрации против политики президента Милоша Земана и олигарха, министра финансов Андрея Бабиша. Демонстранты требовали отставки президента и министра Бабиша.