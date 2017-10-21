В Крыму рассчитали новые нормативы стоимости содержания дорог

Подконтрольное России правительство Крыма приняло новые нормативы стоимости ремонта и содержания дорог, согласно которым ремонт трасс в аннексированном Крыму определяется из расчета 4,55 миллионов рублей за километр, а их капитальный ремонт – в 12,13 миллионов рублей за километр.

«Правила применяются для расчета размера ассигнований на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения при формировании бюджета Крыма на соответствующий финансовый год и плановый период», – говорится в постановлении российского правительства в Крыму.

Из приложения к постановлению следует, что норматив финансовых затрат в Крыму на содержание дорог составляет 668,98 тысяч рублей за километр, на ремонт – 4,55 миллионов рублей за километр, а на капитальный ремонт – 12,13 миллионов рублей за километр.

«Норматив изменяется в основном в сторону значительного увеличения, в зависимости от категории дороги и количества полос движения. Документ устанавливает межремонтный срок эксплуатации дорог в 12 лет после обычного ремонта и в 24 года – после капитального», – отмечается в документе.

В аннексированном Крыму российский проект «Карта убитых дорог» 18 октября запустил конкурс фотографий, иллюстрирующих главные дорожные проблемы: большие ямы, колдобины, последствия плохого ремонта.

В рейтинге самых «убитых дорог» полуострова от крымского отделения провластного Общероссийского народного фронта, ТОП-10 занимают три симферопольские дороги и семь джанкойских.