В Афганистане боевики напали на кадетов, около 15 человек погибло

Министерство обороны Афганистана сообщило, что в результате атаки боевика-смертника вечером 21 октября в Кабуле погибли не менее 15 кадетов, возвращавшихся из Университета национальной обороны имени маршала Фахима. Еще четыре человека ранены.

Как сообщает Радио Свобода, полиция начала расследование инцидента. Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла ответственность за нападение.

Боевики движения «Талибан» и «Исламского государства» ранее участвовали в подобных нападениях на афганские силы безопасности.

Нападение на курсантов в Кабуле произошло на следующий день после того, как около 90 человек погибли и десятки были ранены в результате двух взрывов в шиитских мечетях страны

20 октября смертник открыл стрельбу, а затем совершил взрыв в мечети кабульского района Даши-Барш. Второй взрыв был совершен в мечете центральной провинции Гор. В числе погибших – местный лидер партии «Джамиат».

По данным ООН, только за 2017 год жертвами нападений в шиитских мечетях и во время шиитских праздничных религиозных церемоний стали 84 человека.