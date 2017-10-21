На парламентских выборах в Чехии победило правое движение АNO

Правоцентристское политическое движение АNO («Акция недовольных граждан», или по-чешски «Да») во главе с миллиардером, вторым самым богатым чешским гражданином Андреем Бабишем, одержало победу на парламентских выборах в Чехии.

Согласно результатам 100% бюллетеней, ANO набрало 29,64 процента голосов избирателей. На втором месте – правая Гражданско-демократическая партия. Третье и четвертое места достались новым оппозиционерам – либеральной Чешской пиратской партии и партии «Свобода и прямая демократия» (SPD).

Поражение на выборах потерпели левые политические силы, в частности, Коммунистическая партия Чехии и Моравии и социал-демократы, набравшие менее 10 процентов голосов.

По результатам выборов, в парламент Чехии вошли 9 политических партий и движений, которые преодолели необходимый 5-ти процентный барьер. В выборах участвовали более 60 процентов избирателей.

Движение ANO выступает за ужесточение миграционной политики Европейского союза. Его члены активно выступали против системы квот на распределение беженцев по странам Европейского Союза.

Ожидается, что президент Чехии Милош Земан поручит Бабишу сформировать правительство. Однако ряд прошедших в парламент партий уже отказались участвовать в переговорах о новом кабинете. Они обвиняют Бабиша в авторитарных тенденциях.

Выборы в парламент Чехии проходят каждые четыре года. На последних выборах 27 ноября 2013 победу одержала Чешская социал-демократическая партия.