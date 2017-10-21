Пучдемон: Каталония не согласится на прямое правление Мадрида

Народ Каталонии не согласится с намерением Мадрида ввести прямое правление, заявил глава исполнительной власти Каталонии и лидер сепаратистского движения Карлес Пучдемон.

Как передает Радио Свобода, Пучдемон призвал региональный парламент собраться на специальное заседание, чтобы «сформулировать ответ Мадриду».

Пучдемон назвал действия правительства Испании и решение испанского премьера Мариана Рахоя отправить в отставку региональное правительство самым серьезным покушением на суверенитет каталонских институтов и народа Каталонии со времён диктатуры Франциско Франко.

«Правительство Испании совершило попытку государственного переворота», – заявила глава парламента Каталонии Карме Форкадел, подтвердив готовность защищать полномочия 135 депутатов законодательного органа автономии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой 21 октября после экстренного заседания правительства объявил о введении в действие 155-й статьи конституции, предусматривающей временную отмену автономии Каталонии и введение в провинции прямого правления.

В Мадриде также заявили о намерении провести в Каталонии досрочные выборы в течение шести месяцев.

В Каталонии 1 октября провели референдум о независимости региона. Местные власти заявили, что большинство населения высказались за отделение от Испании. Конституционный суд Испании признал референдум антиконституционным.