В Ленинском районе две свалки мусора нарушают природоохранные законы – Минэкологии Крыма

Полигоны твердых бытовых отходов в поселках Ленинского района аннексированного Россией Крыма эксплуатируется с нарушениями требований природоохранного законодательства. Об этом сообщил российский министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев в ходе визита в Ленинский район, передает пресс-служба Минэкологии полуострова.

«В ходе встречи обсудили вопросы дальнейшей эксплуатации как полигона твердых бытовых отходов в поселке Ленино, так и полигона в Багерово, который также работает с нарушениями. Определили необходимые мероприятия по приведению в соответствие работы полигонов», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщило ведомство, министр обсудил «необходимость согласования разработки карьеров хозяйствующими субъектами с органами местного самоуправления с целью добычи полезных ископаемых».

Подконтрольные России крымские госинспекторы 1 октября выявили восемь несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории Сакского района.

Накануне стало известно, что российская администрация Симферополя составила 53 административных протокола на жителей города за «нарушение правил благоустройства» при несанкционированном сбросе коммунальных отходов.

Созданный российским главой Крыма Сергеем Аксеновым «инвестиционный совет» полуострова 6 октября 2017 года одобрил проект строительства комплекса по переработке мусора на базе земельного участка в Симферополе в районе улиц Жени Дерюгиной и Кубанской.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов твердых бытовых отходов, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.