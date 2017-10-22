На Мальте обещают миллион евро за информацию об убийцах журналистки

Правительство Мальты назвало расследование инцидента с гибелью журналистки Дафне Каруаны Галиции, «делом чрезвычайной важности». За информацию о ее убийцах объявлено вознаграждение в один миллион евро. Журналистка расследовала возможные коррупционные связи властей. Об этом сообщает Радио Свобода.

В последнее время Дафне Каруана Галиция занималась расследованием в отношении премьер-министра страны Джозефа Муската и двух его ближайших помощников. Репортер подозревала высших чиновников в причастности к коррупции. Она также установила, что супруге главы правительства Мишель Мускат принадлежит панамская офшорная компания Egrant.

Журналистка погибла 16 октября. Сработало дистанционно управляемое взрывное устройство, установленное в арендованном ею автомобиле.

Ранее награду в 20 тысяч евро за любые сведения об организаторах и исполнителях преступления пообещал основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.