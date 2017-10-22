В Грузии партия власти одержала победу на местных выборах

По предварительным данным Центральной избирательной Комиссии Грузии, в ходе муниципальных выборов, состоявшихся в минувшую субботу, правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» одержала убедительную победу как в столице, так и в целом по стране.

Оппозиция, в том числе «Единое национальное движение» Михеила Саакашвили не смогла составить «партии власти» серъзную конкуренцию. Мэром Тбилиси избран бывший защитник киевского «Динамо» и «Милана», экс-министр энергертики Кахи Каладзе.

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта», в прошлом известный футболист, Кахи Каладзе победил в первом же туре, набрав чуть больше 51 процента голосов голосов. Во всех мажоритарных округах в Тбилиси победили кандидаты от правящей партии. По партийным спискам «Грузинская мечта» набирает больше 53 процентов голосов, тогда как ее главный конкурент – «Единое национальное движение» Саакашвили – около 18 процентов.

Примерно такое же соотношение и в целом по стране. В четырех из пяти самоуправляющихся городов, где проводились выборы мэра, кандидат партии власти победил в первом же туре и лишь в Кутаиси состоится второй тур. Таким образом, оппозиционная партия Саакашвили потерпела в Грузии поражение.