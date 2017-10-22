Немецкие журналисты опровергли обвинения «Миротворца» в «незаконном проникновении» в Крым

Корреспонденты немецких СМИ в Москве Кристина Хебель и Тилько Грисс утверждают, что пересекали админграницу с аннексированным Россией Крымом согласно украинскому законодательству. Об этом они сообщили в комментарии Крым.Реалии.

Журналистка немецкого Spiegel Online сообщила, что путешествовала в Крым через Киев и якобы получила необходимые разрешения Министерства информационной политики Украины и Государственной миграционной службы Украины. Она называет «враньем» информацию, которую разместил на своей странице украинский сайт «Миротворец».

Журналист Deutschlandradio Тилько Грисс, который попал в базу «Миротворца» вместе с Хебель, тоже отвергает обвинения в незаконном пересечении админграницы с аннексированным полуостровом.

«Конечно, пересечение границы было абсолютно законным. У нас есть все необходимые документы», – рассказал Грисс.

Подтверждения этой информации от украинских государственных органов пока нет.

Накануне стало известно, что корреспонденты немецких СМИ в Москве Кристина Хебель и Тилько Грисс попали в базу украинского сайта «Миротворец» за якобы «сознательное нарушение государственной границы Украины» с целью проникновения в аннексированный Россией Крым.

Информация о немецких журналистах появилась на сайте «Миротворец» после того, как в Фейсбуке на странице SolarLab опубликовали пост о том, что Хебель и Грисс «побывали в гостях» у крымской IT-компании, офис которой расположен в Севастополе.

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Украинский МИД обнародовал ранее обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.