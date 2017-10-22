Навальный вышел из-под ареста и планирует ехать в Астрахань

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден 22 октября в Москве после 20-дневного ареста за организацию несанкционированных акций протеста. Об этом он сообщил в социальных сетях Твиттер и Инстаграм.

Во время предыдущих задержаний полиция иногда выпускала Навального в необъявленное время, чтобы избежать внимания общественности и средств массовой информации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала, что активист обратится к сторонникам 22 октября в Астрахани на согласованном с властями митинге.

Навальный заявил о намерении баллотироваться в президенты соседней России на выборах в марте 2018 года и проводит активную президентскую кампанию.

Однако Центральная избирательная комиссия в июне заявила, что Навальный не имеет права баллотироваться на пост президента из-за обвинения в совершении финансовых преступлений по одному из двух громких дел, которые, по его словам, были сфабрикованы властями по политическим мотивам. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила 17 октября, что Навальный сможет баллотироваться в президенты не ранее 2028 года.

Если президент России Владимир Путин будет баллотироваться и победит на выборах 2018 года, то, по конституции соседней страны, не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году. Следующие выборы после этого должны состояться в 2030 году.