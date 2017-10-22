В Крыму отчитались о спасении пяти туристов в горно-лесной зоне

Подконтрольное Кремлю министерство чрезвычайных ситуаций аннексированного Крыма сообщило о спасении пяти человек, которые 21 октября заблудились в горно-лесной зоне полуострова.

Как указано в сообщении на сайте ведомства, первые двое туристов заблудились в районе массива горы Бойка в Бахчисарайском районе.

«Через полтора часа активных поисков туристы были обнаружены. К счастью, в медицинской помощи никто из них не нуждался», – говорится в сообщении.

Еще трое туристов, по данным спасателей, сбились с маршрута на горе Сокол в поселке Новый Свет. Их эвакуацию проводили с помощью альпинистского снаряжения

«Туристам была оказана психологическая помощь, а также проведена разъяснительная беседа о правилах поведения в горах», – сообщили спасатели.

Накануне крымское управление МЧС России сообщило о спасении двух людей, которые заблудились возле ущелья Уч-Кош на труднопроходимых скалах.

Крымские спасатели в ночь на 20 марта этого года эвакуировали группу из семерых туристов, которые тоже потерялись в горно-лесной зоне в районе горы Бойка в Бахчисарайском районе и находились в неисправном автомобиле Nissan Patrol.