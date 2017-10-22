СМИ: тысячи иностранцев посетили Севастополь в рамках российского фестиваля молодежи

Иностранные участники региональной программы российского «Всемирного фестиваль молодежи и студентов» в первые три дня фестиваля посетили аннексированный Россией Севастополь. Об этом сообщил информационный портал фестиваля.

«В ходе региональной программы в первые три дня фестиваля две тысячи иностранных участников посетили Владивосток, Тюмень, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Ижевск, Казань, Ярославль, Севастополь, Екатеринбург, Махачкалу, Оренбург и другие города», – говорится в сообщении.

Информационный портал рассказал об одном иностранном участнике, который якобы побывал в Севастополе – парне Илиасе из Греции.

«Я всегда хотел посетить этот город и Крым в целом, потому что там есть частичка греческой истории», – цитирует слова грека российское агентство ТАСС.

По расчетам Крым.Реалии, на одного участника форума из российского бюджета было потрачено около трех тысяч долларов. Всего на подготовку мероприятия российские организаторы потратили 4,5 миллиарда рублей и анонсировали 20 тысяч участников из 183 стран мира.

На фестиваль пригласили представителей непризнанных территориальных образований, а именно: Приднестровья, Нагорного Карабаха, Южной Осетии, «ДНР», «ЛНР» и аннексированного Крыма.

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, посольство Украины в Молдове и посольство Украины в Турции призывали участников и делегатов российского «Всемирного фестиваля молодежи и студентов» не посещать Крым в рамках мероприятия.

На фестивале молодежи в Сочи пытались легализовать российскую аннексию Крыма, как сообщил глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в своем Фейсбуке 15 октября, «для Крыма фестиваль имеет и важное политическое значение».

В Севастополе сообщали о приезде 50 иностранцев-участников фестиваля молодежи и студентов, который проходит в российском Сочи.

Российский «всемирный фестиваль молодежи и студентов» проходил с 14 по 21 октября в российском Сочи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».