В Иркутске провели митинг против фильма «Матильда»

В российском Иркутске на митинг против фильма «Матильда», недалеко от одного из кинотеатров города, где уже висит баннер с анонсом картины, собралось около пятидесяти человек. Об этом сообщила Радио Свобода.

Организовали митинг активисты иркутского отделения Союза казаков России (нереестровые казаки). Их поддержали представители пропутинского «Национально-освободительного движения», а также Иркутский отдел Духовно-просветительского центра Санкт-Петербурга «Конвой памяти царя Николая II».

Суть речей выступавших участников митинга сводилась к тому, что государство не должно финансировать фильмы, которые, по их убеждению, искажают историю России. Еще одна мысль, которая звучала почти в каждом выступлении, – люди не должны смотреть этот фильм в кинотеатрах, чтобы не поддерживать рублем создателей кинокартины, а если есть большой интерес к фильму, то протестующие рекомендуют посмотреть его в интернете. Один из основных лозунгов митинга: «Фильм «Матильда» дурно пахнет – не замарайтесь!».

Среди выступавших были и представители Русской православной церкви, которые поддержали требования участников митинга, но в то же время сделали замечание организаторам – не нужно проводить подобные мероприятия в воскресенье.

В резолюции митинга, которую приняли собравшиеся, есть несколько требований, и первое – «запретить прокат фильма «Матильда» на территории Иркутской области и России».

В завершении митинга собравшиеся оставили свои подписи под текстом резолюции. Организаторы акции протеста решили направить документ губернатору Иркутской области Сергею Левченко.

В широкий российский прокат картина «Матильда» выйдет 26 октября.

Кампанию против фильма возглавляет экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы соседней России Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет чувства верующих.

Поклонская попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм «Матильда» «провокационным и экстремистским». По ее словам, ленту нужно лишить прокатного удостоверения.

Всего Поклонская пожаловалась на фильм «Матильда» в Генеральную прокуратуру России 43 раза.

До сих пор в ведомстве не выявили нарушений законов в процессе создания, финансирования и получения прокатного удостоверения «Матильды».