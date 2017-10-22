В Крыму ожидается сильный ветер в ближайшие двое суток

Крымское управление министерства чрезвычайных ситуаций России объявило экстренное предупреждение по Крыму о сильном ветре на 23-25 октября. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства полуострова.

«В конце дня 23 октября, и в течение суток 24-25 октября в Крыму ожидается очень сильный северо-восточный ветер 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Спасатели предупредили о необходимости «плотно закрыть окна, убрать с балконов, лоджий и открытых участков дворов незакрепленные предметы».

«При усилении ветра рекомендуется по возможности ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Рекомендуется воздержаться от туристических походов, а также выхода в море при сильном ветре и шторме», – указано в предупреждении.

В ведомстве также сообщили, что тем, кто планирует поездку через Керченскую паромную переправу нужно следить за «изменениями в работе переправы в онлайн-режиме на официальном сайте ООО «Морская дирекция».

Работа Керченской паромной переправы может быть остановлена в период с 24 до 27 октября из-за ухудшения погодных условий.

Крымский Гидрометцентр прогнозировал в воскресенье, 22 октября, на всей территории аннексированного Россией полуострова дожди.