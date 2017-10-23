Снос домов в Севастополе – Радио Крым.Реалии

Почему российское руководство аннексированного Севастополя избирательно отдает под снос капитальные строения? Почему большая часть крымских чиновников, которые руководили полуостровом до аннексии Россией, до сих пор находится у власти? Что нужно знать о «Валдайском форуме» в российском Сочи?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с журналистами из Севастополя Андреем Васильевым и Давидом Аксельродом, редактором отдела экономики издания «Левый берег» Андреем Яницким, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег.Крым» Владимиром Гарначуком, бывшим главой Верховной Рады Крыма, лидером Крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонидом Грачом, крымским политологом Дмитрием Омельчуком, директором российского Института современного государственного развития Дмитрием Солонниковым, экспертом по Центральной и Восточной Европе Иваном Преображенским и директором украинского Института глобальных стратегий Вадимом Карасевым.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.