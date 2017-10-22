В керченской больнице функционирует вдвое меньше коек, чем необходимо

В первой городской больнице Керчи функционирует 186 коек, что вдвое меньше плановых показателей. Об этом сообщила пресс-служба российской администрации города по итогам посещения медучреждения председателем горсовета Керчи Николаем Гусаковым с вице-спикером подконтрольного Кремлю крымского парламента Ефимом Фиксом.

В сообщении указано, что были «проведены встречи с коллективом больницы, руководители выслушали мнения и пожелания сотрудников».

«Тут масса застарелых проблем, которые не решатся в одночасье. Однако комплекс первоочередных мер принят, и больница сможет принять тепло, в рабочем режиме войдя в зимний период», – говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что в керченской больнице №2, которая специализируется, в том числе, на лечении больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, не хватает почти половины от необходимого количества врачей.

Медики в Керчи неоднократно жаловались на низкие зарплаты, отмену выплат, отсутствие инвентаря и ремонта в медучреждениях.