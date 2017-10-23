Россия внесла британского бизнесмена в список Интерпола из-за дела Магнитского – СМИ

Россия внесла британского бизнесмена Уильяма Браудера в списки Интерпола на розыск. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на The Guardian.

Британское издание высказывает предположение, что президент России Владимир Путин лично санкционировал этот шаг против Браудера, который ведет международную кампанию против России в связи с убийством в московской тюрьме адвоката Сергея Магнитского.

Ранее Канада присоединилась к «закону Магнитского», который принят в США в отношении должностных лиц, совершивших грубые нарушения прав человека. Этот шаг вызвал недовольство Путина, который обвинил Канаду в том, что она играет в «неконструктивные политические игры», а позже назвал Браудера участником криминальной деятельности.

В субботу, 22 октября, стало известно, что Россия внесла Браудера – британского гражданина, родившегося в США – в список Интерпола, используя меру, которая позволяет странам в одностороннем порядке помещать людей из своей базы в международный розыск. В связи с этим Браудер сказал, что его предупредили по электронной почте из Министерства внутренней безопасности США, сообщив, что его статус «глобального въезда» отменен. Затем стало известно, что он внесен в список Интерпола, который предполагает задержание за пределами США.

Москва использует Интерпол против своих противников и ранее использовала эту правоохранительную организацию для преследования по политическим мотивам или для того, что многие западные правительства называют местью в отношении Браудера. Россия пыталась трижды в период между 2012 и 2015 годами добиться от Интерпола приказа о задержании Браудера, но не смогла убедить эту международную полицейскую организацию в отсутствии политических мотивов у правительства России при принятии этого требования.

Уильям Браудер был крупнейшим российским инвестором в ценные бумаги до 2005 года, когда он был вынужден покинуть эту страну после обвинений в финансовых преступлениях.

Адвокат Браудера Сергей Магнитский помог разоблачить много налоговых преступных схем в России, но был арестован и умер в московской тюрьме.