Порошенко провел совещание с Полтораком в зоне АТО

В Авдеевке Донецкой области президент Украины Петр Порошенко и министр обороны Украины Степан Полторак провели совещание по оперативной обстановке в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, Порошенко также пообщался с личным составом 72-й отдельной механизированной бригады.

Порошенко обсудил с военнослужащими вопрос вещевого, пищевого, денежного и материального обеспечения подразделения, отметили в пресс-службе.

Президент Украины Петр Порошенко в октябре поручил Минобороны в дополнение к стандартному обеспечению выплатить премии ко Дню защитника Украины военным, которые выполняют задачи на востоке Украины.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.